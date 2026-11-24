24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren zakładu.

W wyniku uderzenia zapaliły się dwie przyczepy — jedna z węglem, druga z deskami paletowymi. Pożar został już ugaszony.

To już drugi atak na gminę Kowel w ciągu ostatnich 24 godzin. Nie odnotowano ofiar ani zabitych.

Źródło: Obwodowa Administracja Wołyńska

Zakład produkcyjny Chanta Mount, zajmujący się produkcją mrożonych wyrobów piekarniczych, doznał znacznych zniszczeń w wyniku rosyjskiego ataku 19 listopada.

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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