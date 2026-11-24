Jeśli prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi nie uda się przekonać rosyjskiego przywódcy Władimira Putina do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie do końca 2026 roku, Władimir Zełenski zwróci się do Kongresu USA z prośbą o zwiększenie presji na Moskwę.

Według prezydenta Ukrainy, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia pokojowego akceptowalnego dla Kijowa, zwróci się on do amerykańskich ustawodawców o przyznanie szeroko zakrojonego pakietu pomocy wojskowej oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Jak zaznaczono w artykule, od stycznia większość w Izbie Reprezentantów i Senacie USA będą stanowić Demokraci.

Zelenski oświadczył to w wywiadzie dla agencji Bloomberg. Podkreślił, że Ukraina musi zapewnić taki poziom wsparcia i sankcji, który da Rosji jasny sygnał o konieczności zasiadania do stołu negocjacyjnego i zakończenia wojny.

Prezydent zaznaczył również, że specjalni wysłannicy Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, dążą do zawarcia porozumienia pokojowego jak najszybciej – najlepiej do stycznia. Jednocześnie Zełenski podkreślił, że Ukraina również jest zainteresowana jak najszybszym zakończeniem wojny, ale nie kosztem własnych interesów.

Informuje o tym agencja Bloomberg.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy, że nowo wybrany Kongres USA, który rozpocznie pracę w styczniu, wykaże jedność w kwestii wsparcia dla Ukrainy.

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