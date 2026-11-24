0:00 / 0:00

Якщо президенту США Дональду Трампу не вдасться переконати російського лідера Володимира Путіна припинити війну проти України до кінця 2026 року, Володимир Зеленський звернеться до Конгресу США з проханням посилити тиск на Москву.

За словами українського президента, якщо прийнятної для Києва мирної угоди не буде досягнуто, він проситиме американських законодавців про масштабний пакет військової допомоги та посилення санкцій проти Росії. Із січня, як зазначається в матеріалі, більшість у Палаті представників і Сенаті США становитимуть демократи.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Bloomberg. Він наголосив, що Україні необхідно забезпечити такий рівень підтримки й санкцій, який дасть Росії чіткий сигнал про необхідність сісти за стіл переговорів і завершити війну.

Президент також зазначив, що спеціальні посланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду якомога швидше — бажано до січня. Водночас Зеленський підкреслив, що Україна також зацікавлена в якнайшвидшому завершенні війни, але не ціною власних інтересів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що новообраний Конгрес США, який розпочне роботу в січні, продемонструє єдність у питанні підтримки України.

Зеленський звинуватив США у затягуванні постачання ракет для Patriot

Читай нас у