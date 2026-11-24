Если президенту США Дональду Трампу не удастся убедить российского лидера Владимира Путина прекратить войну против Украины до конца 2026 года, Владимир Зеленский обратится к Конгрессу США с просьбой усилить давление на Москву.

По словам украинского президента, если приемлемое для Киева мирное соглашение не будет достигнуто, он будет просить американских законодателей о масштабном пакете военной помощи и ужесточении санкций против России. С января, как отмечается в материале, большинство в Палате представителей и Сенате США будут составлять демократы.

Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg. Он подчеркнул, что Украине необходимо обеспечить такой уровень поддержки и санкций, который даст России четкий сигнал о необходимости сесть за стол переговоров и завершить войну.

Президент также отметил, что специальные посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф стремятся заключить мирное соглашение как можно скорее — желательно до января. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина также заинтересована в скорейшем завершении войны, но не ценой собственных интересов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что новоизбранный Конгресс США, который начнет работу в январе, продемонстрирует единство в вопросе поддержки Украины.

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