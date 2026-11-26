Вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Хмельницкой области. После атаки на одном из предприятий возник пожар, к тушению которого были привлечены спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

После вражеского удара на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. На место прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые приступили к ликвидации возгорания. «К ликвидации пожара привлечены спасатели. На месте также работают все необходимые службы», — отметил Тюрин.

Пока информации о погибших или раненых в результате атаки не поступало. Также пока не сообщается, какое именно предприятие оказалось под ударом и насколько серьезных повреждений оно понесло.

На месте продолжают работать спасатели и другие профильные службы. Они занимаются ликвидацией пожара и выясняют последствия российского удара. О последствиях российской атаки сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

В ночь на 9 ноября российские войска в очередной раз атаковали Хмельницкий и Полтавскую области с помощью беспилотников. В результате ударов возникли пожары, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В результате атаки беспилотника на жилую застройку города пострадал один человек. Также зафиксированы повреждения частных домов и многоквартирных домов.

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