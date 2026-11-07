Російський дрон пошкодив приватні та багатоповерхові будинки у Хмельницькому
Унаслідок атаки безпілотника на житлову забудову міста постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження приватних осель і багатоквартирних будинків.
Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Під час повітряної атаки російський безпілотник влучив у житлову забудову обласного центру. У результаті поштовху чи уламків пошкоджено приватні житлові будинки, а у багатоповерхівках вибито вікна. На щастя, пожежі на місці події не виникло.
Внаслідок ворожого удару травмовано одну людину. Водночас медична допомога на місці була надана оперативно, і госпіталізація постраждалому не знадобилася.
Джерело: Сергій Тюрін
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