Російський дрон пошкодив приватні та багатоповерхові будинки у Хмельницькому

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Унаслідок атаки безпілотника на житлову забудову міста постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження приватних осель і багатоквартирних будинків.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Під час повітряної атаки російський безпілотник влучив у житлову забудову обласного центру. У результаті поштовху чи уламків пошкоджено приватні житлові будинки, а у багатоповерхівках вибито вікна. На щастя, пожежі на місці події не виникло.

Внаслідок ворожого удару травмовано одну людину. Водночас медична допомога на місці була надана оперативно, і госпіталізація постраждалому не знадобилася.

Джерело: Сергій Тюрін

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