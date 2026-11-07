Rosyjski dron uszkodził domy prywatne i budynki wielokondygnacyjne w Chmielnickim

W wyniku ataku drona na zabudowę mieszkaniową miasta jedna osoba odniosła obrażenia. Odnotowano również uszkodzenia domów prywatnych i budynków wielorodzinnych.

Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji w Chmielnickim Siergiej Tiurin.

Podczas ataku z powietrza rosyjski dron uderzył w zabudowę mieszkaniową centrum obwodowego. W wyniku uderzenia lub odłamków uszkodzono prywatne domy mieszkalne, a w budynkach wielokondygnacyjnych wybito okna. Na szczęście na miejscu zdarzenia nie wybuchł pożar.

W wyniku wrogiego ataku jedna osoba odniosła obrażenia. Jednocześnie na miejscu szybko udzielono pomocy medycznej, a poszkodowany nie wymagał hospitalizacji.

Źródło: Siergiej Tyurin

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