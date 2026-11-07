У Харкові через російський удар постраждали двоє людей

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Вдень 7 листопада російські терористичні війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Унаслідок влучання частково зруйновано конструкції нежитлової будівлі та виникла пожежа. Є поранені.

Про це в Телеграмі повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.

Заначається, що також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та громадський транспорт.

Пожежу ліквідовано.



Нагадаємо, що російські війська 6 листопада завдали удару безпілотником по Київському району Харкова.

Російська армія завдала подвійного ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети «Бандероль». Влучання зафіксували у Немишлянському та Київському районах міста.

Увечері 27 жовтня російські війська атакували Харків безпілотником, унаслідок чого постраждали вже п’ятеро людей. Серед поранених — чотирирічна дитина.



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