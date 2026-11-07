W Charkowie dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku
W ciągu dnia 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak rakietowy na rejon Slobidski w Charkowie. W wyniku trafienia doszło do częściowego zniszczenia konstrukcji budynku niemieszkalnego oraz do wybuchu pożaru. Są ranni.
Informację tę podało na Telegramie Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie charkowskim.
Zaznaczono, że uszkodzeniu uległy również wielopiętrowe budynki mieszkalne, samochody osobowe oraz środki transportu publicznego.
Pożar został ugaszony.
Przypomnijmy, że 6 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na dzielnicę Kijowską w Charkowie.
Rosyjska armia przeprowadziła podwójny atak rakietowy na Charków, wykorzystując rakiety typu „Banderole”. Trafienia odnotowano w dzielnicach Nemyszlańskiej i Kijowskiej miasta.
Wieczorem 27 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą drona, w wyniku czego rannych zostało już pięć osób. Wśród rannych znajduje się czteroletnie dziecko.