+4° Kijów +7° Warszawa +10° Waszyngton
$ 45.32 € 50.49 zł 11.49
$ 45.32 € 50.49 zł 11.49
+4° Kijów +7° Warszawa +10° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

W Charkowie dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku

UA NEWS 07 listopada 2026 15:27
W Charkowie dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku

W ciągu dnia 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak rakietowy na rejon Slobidski w Charkowie. W wyniku trafienia doszło do częściowego zniszczenia konstrukcji budynku niemieszkalnego oraz do wybuchu pożaru. Są ranni. 

 

Informację tę podało na Telegramie Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie charkowskim.

image

Zaznaczono, że uszkodzeniu uległy również wielopiętrowe budynki mieszkalne, samochody osobowe oraz środki transportu publicznego.

Pożar został ugaszony.

image


Przypomnijmy, że 6 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na dzielnicę Kijowską w Charkowie. 

Rosyjska armia przeprowadziła podwójny atak rakietowy na Charków, wykorzystując rakiety typu „Banderole”. Trafienia odnotowano w dzielnicach Nemyszlańskiej i Kijowskiej miasta.

Wieczorem 27 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą drona, w wyniku czego rannych zostało już pięć osób. Wśród rannych znajduje się czteroletnie dziecko.
 

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację