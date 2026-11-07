W Charkowie dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku

W ciągu dnia 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak rakietowy na rejon Slobidski w Charkowie. W wyniku trafienia doszło do częściowego zniszczenia konstrukcji budynku niemieszkalnego oraz do wybuchu pożaru. Są ranni.

Informację tę podało na Telegramie Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie charkowskim.

Zaznaczono, że uszkodzeniu uległy również wielopiętrowe budynki mieszkalne, samochody osobowe oraz środki transportu publicznego.

Pożar został ugaszony.



Przypomnijmy, że 6 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na dzielnicę Kijowską w Charkowie.

Rosyjska armia przeprowadziła podwójny atak rakietowy na Charków, wykorzystując rakiety typu „Banderole”. Trafienia odnotowano w dzielnicach Nemyszlańskiej i Kijowskiej miasta.

Wieczorem 27 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą drona, w wyniku czego rannych zostało już pięć osób. Wśród rannych znajduje się czteroletnie dziecko.



Czytaj nas na