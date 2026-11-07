В Харькове в результате российского удара пострадали два человека
Днём 7 ноября российские террористические войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате попадания были частично разрушены конструкции нежилого здания и возник пожар. Есть раненые.
Об этом в Telegram сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и общественный транспорт.
Пожар ликвидирован.
Напомним, что 6 ноября российские войска нанесли удар беспилотником по Киевскому району Харькова.
Российская армия нанесла двойной ракетный удар по Харькову, применив ракеты «Бандероль». Попадания зафиксировали в Немишлянском и Киевском районах города.
Вечером 27 октября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника, в результате чего пострадали уже пять человек. Среди раненых — четырехлетний ребенок.