В Харькове в результате российского удара пострадали два человека

Днём 7 ноября российские террористические войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате попадания были частично разрушены конструкции нежилого здания и возник пожар. Есть раненые.

Об этом в Telegram сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и общественный транспорт.

Пожар ликвидирован.



Напомним, что 6 ноября российские войска нанесли удар беспилотником по Киевскому району Харькова.

Российская армия нанесла двойной ракетный удар по Харькову, применив ракеты «Бандероль». Попадания зафиксировали в Немишлянском и Киевском районах города.

Вечером 27 октября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника, в результате чего пострадали уже пять человек. Среди раненых — четырехлетний ребенок.



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