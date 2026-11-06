Російський дрон атакував Харків: на парковці загорілася вантажівка

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Російські війська 6 листопада завдали удару безпілотником по Київському району Харкова.

Після влучання на парковці спалахнула вантажівка.

Про атаку повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Інформацію про можливих постраждалих та інші наслідки уточнюють.

Джерело: Олег Синєгубов (Telegram)

Російська армія завдала подвійного ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети «Бандероль». Влучання зафіксували у Немишлянському та Київському районах міста.

Увечері 27 жовтня російські війська атакували Харків безпілотником, унаслідок чого постраждали вже п’ятеро людей. Серед поранених — чотирирічна дитина.

Російські війська увечері 26 жовтня завдали ударів по Новобаварському району Харкова. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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