Rosyjski dron zaatakował Charków: na parkingu zapaliła się ciężarówka
6 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą drona na dzielnicę Kijowską w Charkowie.
Po trafieniu na parkingu zapaliła się ciężarówka.
O ataku poinformował szef Obwodnej Administracji Harkowskiej Oleg Syniegubow. Trwają ustalenia dotyczące ewentualnych ofiar i innych skutków zdarzenia.
Źródło: Oleg Synehubow (Telegram)
Rosyjska armia przeprowadziła podwójny atak rakietowy na Charków, wykorzystując rakiety typu „Banderole”. Uderzenia odnotowano w dzielnicach Nemyszlańskiej i Kijowskiej miasta.
Wieczorem 27 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą drona, w wyniku czego rannych zostało już pięć osób. Wśród rannych znajduje się czteroletnie dziecko.
Wieczorem 26 października rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na dzielnicę Nowobawarską w Charkowie. W wyniku ataku wroga dwie osoby zginęły, a cztery kolejne odniosły rany o różnym stopniu ciężkości.