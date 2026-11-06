Rosyjski dron zaatakował Charków: na parkingu zapaliła się ciężarówka

6 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą drona na dzielnicę Kijowską w Charkowie.

Po trafieniu na parkingu zapaliła się ciężarówka.

O ataku poinformował szef Obwodnej Administracji Harkowskiej Oleg Syniegubow. Trwają ustalenia dotyczące ewentualnych ofiar i innych skutków zdarzenia.

Źródło: Oleg Synehubow (Telegram)

Rosyjska armia przeprowadziła podwójny atak rakietowy na Charków, wykorzystując rakiety typu „Banderole”. Uderzenia odnotowano w dzielnicach Nemyszlańskiej i Kijowskiej miasta.

Wieczorem 27 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą drona, w wyniku czego rannych zostało już pięć osób. Wśród rannych znajduje się czteroletnie dziecko.

Wieczorem 26 października rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na dzielnicę Nowobawarską w Charkowie. W wyniku ataku wroga dwie osoby zginęły, a cztery kolejne odniosły rany o różnym stopniu ciężkości.

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