Війська рф завдали удару по Харкову, є загиблі та поранені

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Російські війська увечері 26 жовтня завдали ударів по Новобаварському району Харкова. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У результаті обстрілу пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також цивільні автомобілі. Крім того, на одній із локацій внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. На місці працюють відповідні екстрені та рятувальні служби.

Джерело: Харківський міський голова Ігор Терехов

Російські окупаційні війська 26 жовтня атакували Павлоград Дніпропетровської області за допомогою безпілотного літального апарата. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, а кількість поранених зросла до семи осіб.

Вранці 26 жовтня російські окупаційні війська завдали чотирьох ударів по селищу Ясногірка Краматорської громади Донецької області.

Російські війська 26 жовтня повторно вдарили по торговельному центру в Запоріжжі. Унаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа.

Упродовж минулої доби 25 жовтня в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинув один цивільний. Ще десятеро людей отримали поранення.

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