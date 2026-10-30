Україна працює над тим, щоб її ракети й безпілотники могли уражати цілі ще далі від українського кордону — у віддалених регіонах Росії. 30 жовтня, Володимир Зеленський заявив, що нинішні можливості українських далекобійних ударів уже охоплюють російські об’єкти на території від Ямалу до Західного Сибіру. Також президент повідомив про плани розширити підрозділи, які відповідають за такі операції.

Володимир Зеленський подякував військовим за влучність і регулярне ураження російських об’єктів. За словами глави держави, Україна продовжує розвивати можливості для ударів по військових та інших цілях на значній відстані. Наразі в зоні досяжності українських засобів ураження перебувають об’єкти в Росії на напрямку від Ямалу до Західного Сибіру. Водночас Київ працює над тим, щоб дрони й ракети могли долати ще більші відстані.

«На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь. На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські об’єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій», — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що за підсумками доповіді визначили основні напрямки для подальшого застосування українських далекобійних засобів. Окремо йдеться про розширення підрозділів, які планують і проводять такі операції.

За словами Зеленського, їх розвиватимуть на базі кількох структур Сил оборони. Зокрема, це підрозділи Служби безпеки України та Центр спеціальних операцій «Альфа». До цієї роботи також залучатимуть розвідувальні органи та інші складові Сил оборони. «Будуть масштабуватись і наші підрозділи дипстрайків — як на основі спроможностей СБУ та, зокрема, Центру спеціальних операцій «Альфа», так і на основі наших розвідок та інших складових Сил оборони України», — повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що розвиток далекобійної зброї має важливе значення для оборони країни. Він назвав здатність України завдавати ударів на великі відстані однією з реальних гарантій збереження незалежності під час війни. На його думку, ці можливості залишатимуться важливими й після завершення бойових дій — як частина довгострокової безпеки держави.

Водночас президент не уточнив, які саме нові ракети чи безпілотники планують залучити, на скільки кілометрів збільшиться їхня дальність і коли можуть з’явитися нові можливості. Наразі йдеться про загальний напрям роботи, про який Зеленський повідомив за підсумками доповіді військових. Про це 30 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді про результати українських далекобійних ударів у вересні та жовтні.

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