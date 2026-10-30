Украина работает над тем, чтобы её ракеты и беспилотники могли поражать цели ещё дальше от украинской границы — в отдалённых регионах России. 30 октября Владимир Зеленский заявил, что нынешние возможности украинских дальнобойных ударов уже охватывают российские объекты на территории от Ямала до Западной Сибири. Также президент сообщил о планах расширить подразделения, отвечающие за такие операции.

Владимир Зеленский поблагодарил военных за меткость и регулярное поражение российских объектов. По словам главы государства, Украина продолжает развивать возможности для нанесения ударов по военным и другим целям на значительном расстоянии. В настоящее время в зоне досягаемости украинских средств поражения находятся объекты в России на направлении от Ямала до Западной Сибири. В то же время Киев работает над тем, чтобы дроны и ракеты могли преодолевать еще большие расстояния.

«На каждый российский удар по нашим городам и населённым пунктам всегда следует наш вполне справедливый ответ. На сегодняшний день в зоне досягаемости наших ударов находятся российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири, и мы работаем над тем, чтобы наши дроны и ракеты могли достигать и еще более отдаленных российских территорий», — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что по итогам доклада определены основные направления для дальнейшего применения украинских дальнобойных средств. Отдельно речь идет о расширении подразделений, которые планируют и проводят такие операции.

По словам Зеленского, их будут развивать на базе нескольких структур Сил обороны. В частности, это подразделения Службы безопасности Украины и Центр специальных операций «Альфа». К этой работе также будут привлекаться разведывательные органы и другие составляющие Сил обороны. «Будут расширяться и наши подразделения, наносящие удары на большие расстояния — как на основе возможностей СБУ и, в частности, Центра специальных операций «Альфа», так и на основе наших разведывательных служб и других составляющих Сил обороны Украины», — сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что развитие дальнобойного оружия имеет важное значение для обороны страны. Он назвал способность Украины наносить удары на большие расстояния одной из реальных гарантий сохранения независимости во время войны. По его мнению, эти возможности будут оставаться важными и после завершения боевых действий — как часть долгосрочной безопасности государства.

В то же время президент не уточнил, какие именно новые ракеты или беспилотники планируется задействовать, на сколько километров увеличится их дальность и когда могут появиться новые возможности. Пока речь идет об общем направлении работы, о котором Зеленский сообщил по итогам доклада военных. Об этом 30 октября сообщил президент Владимир Зеленский после доклада о результатах украинских дальнобойных ударов в сентябре и октябре.

Складской комплекс российского маркетплейса OZON в Омске частично сгорел после удара беспилотников FP-1. Компания Fire Point обнародовала спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки. По её данным, дроны преодолели более 2500 километров от границы с Украиной.

В сети опубликовали спутниковые фотографии Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ после атаки. Снимки позволяют оценить последствия удара по предприятию.

Читай нас в