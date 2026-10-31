Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран «Группы двадцати» в США не продемонстрировал никакой готовности к мирным переговорам по прекращению войны в Украине.

По словам Каллас, представитель российских властей не подавал сигналов о готовности к уступкам. Она подчеркнула, что Россия должна не словами, а конкретными действиями доказать готовность к переговорам.

Также европейская дипломатка заявила, что во время заседания Лавров распространял ложную информацию и искажал факты о войне в Украине. По её словам, эти утверждения впоследствии удалось опровергнуть.

Каллас призвала продолжать давление на Москву, в частности для достижения прекращения огня в Чёрном море.

Отдельно она прокомментировала отсутствие традиционного совместного фото участников встречи, отметив, что нельзя нормализовать военные преступления за одним столом.

Источник: AFP

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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