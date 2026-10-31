欧盟外交事务负责人卡雅·卡拉斯表示，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在美国举行的二十国集团（G20）外长会议期间，并未表现出任何就结束乌克兰战争进行和平谈判的意愿。

卡拉斯称，这位俄罗斯政府代表并未释放出愿意做出让步的信号。她强调，俄罗斯应通过具体行动而非空谈来证明其谈判意愿。

这位欧洲外交官还表示，在会议期间，拉夫罗夫散布了关于乌克兰战争的不实信息并歪曲了事实。据她称，这些说法随后已被驳斥。

卡拉斯呼吁继续对莫斯科施压，特别是为了在黑海实现停火。

此外，她还就此次会议未按惯例拍摄集体合影一事发表评论，指出不能在同一张谈判桌上将战争罪行正常化。

来源：法新社

欧洲各国将不参加定于下个月举行的美国、乌克兰和俄罗斯之间的三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

此前，俄罗斯独裁者普京的助手尤里·乌沙科夫曾表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果进行评估，必须以会谈结束后的结果为准，而不是在会谈开始之前。

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