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Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

За словами представника російської сторони, між учасниками досягнуто домовленості про проведення зустрічі виключно в тристоронньому форматі без залучення європейських дипломатів. Водночас Ушаков не підтвердив інформацію, раніше оприлюднену Президентом України Володимиром Зеленським, щодо проведення технічних зустрічей 10 листопада в Абу-Дабі, зазначивши, що точну дату оголосять найближчим часом.

Джерело: «Вести».

Президент України Володимир Зеленський очікує, що тристороння зустріч представників України, США та Росії відбудеться на початку листопада.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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