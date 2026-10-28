Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Według przedstawiciela strony rosyjskiej uczestnicy uzgodnili, że spotkanie odbędzie się wyłącznie w formacie trójstronnym, bez udziału europejskich dyplomatów. Jednocześnie Uszakow nie potwierdził informacji, ujawnionej wcześniej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, dotyczącej zorganizowania spotkań technicznych 10 listopada w Abu Zabi, zaznaczając, że dokładna data zostanie ogłoszona w najbliższym czasie.

Źródło: „Westi”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spodziewa się, że trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji odbędzie się na początku listopada.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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