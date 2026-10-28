Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

По словам представителя российской стороны, между участниками достигнута договоренность о проведении встречи исключительно в трехстороннем формате без привлечения европейских дипломатов. В то же время Ушаков не подтвердил информацию, ранее обнародованную президентом Украины Владимиром Зеленским, о проведении технических встреч 10 ноября в Абу-Даби, отметив, что точная дата будет объявлена в ближайшее время.

Источник: «Вести».

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России состоится в начале ноября.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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