Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 ноября, подтвердил успешную украинскую операцию у берегов Ливии против двух российских судов, подчеркнув, что морские операции Украины будут продолжаться и в дальнейшем.

По словам главы государства, с помощью исключительно украинских морских дронов силами СБУ и подразделений Сил обороны был уничтожен один из новейших корветов российского флота и грузовой корабль, перевозивший оружие, что также затруднит России разжигание конфликтов и нестабильности в этом регионе.

Отдельно Зеленский сообщил об участии в заседании Парламентской ассамблеи НАТО утром 23 ноября, отметив широкую поддержку парламентариев и лидеров стран-партнеров, а также понимание того, что Украина способна реально усилить Альянс своим боевым опытом и технологиями. Президент подчеркнул, что по уровню сотрудничества Украина уже фактически интегрирована в НАТО и продолжает работу с партнерами над эффективным обеспечением гарантий безопасности для государства и граждан.

Источник: вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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