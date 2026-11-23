总统沃洛迪米尔·泽连斯基在11月23日（周一）晚间的讲话中，证实了乌克兰在利比亚近海针对两艘俄罗斯船只成功实施的军事行动，并强调乌克兰的海上行动今后还将继续。

据国家元首称，仅凭乌克兰自主研发的海上无人机，在安全局（SBU）和国防军部队的协同行动下，成功击沉了俄罗斯海军最先进的护卫舰之一以及一艘运载武器的货船， 这也将使俄罗斯在该地区煽动冲突和制造动荡的企图更加困难。

此外，泽连斯基还通报了其于11月23日上午参加北约议会大会的情况，并指出伙伴国议员和领导人给予了广泛支持，且普遍认可乌克兰能够凭借其作战经验和技术切实增强北约的实力。 总统强调，就合作水平而言，乌克兰实际上已经融入北约，并将继续与合作伙伴共同努力，切实落实对国家及公民的安全保障。

来源：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的晚间视频讲话。

回顾一下，11月22日，俄罗斯“水星”号护卫舰在班加西港遭无人机击中后沉没。

此外，11月22日，在利比亚，一艘受制裁的补给货轮“阿斯卡隆号”（ASCALON）在利比亚港口班加西被海上无人机击中，该船当时正从卡累利纳格勒驶往班加西港，据信载有供 俄罗斯“非洲军团”的军事装备和技术。

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