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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 23 листопада, підтвердив успішну українську операцію поблизу берегів Лівії проти двох російських суден, наголосивши, що морські операції України триватимуть і надалі.

За словами глави держави, за допомогою виключно українських морських дронів силами СБУ та підрозділів Сил оборони було знищено один із найновіших корветів російського флоту та вантажний корабель, який перевозив зброю, що також ускладнить росії розпалювання конфліктів і нестабільності в цьому регіоні.

Окремо Зеленський повідомив про участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО вранці 23 листопада, відзначивши широку підтримку парламентарів і лідерів країн-партнерів та розуміння того, що Україна здатна реально посилити Альянс своїм бойовим досвідом і технологіями. Президент підкреслив, що за рівнем співпраці Україна вже фактично інтегрована в НАТО та продовжує роботу з партнерами над дієвим наповненням гарантій безпеки для держави й громадян.

Джерело: вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

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