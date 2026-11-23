Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu w poniedziałek, 23 listopada, potwierdził udaną ukraińską operację w pobliżu wybrzeży Libii przeciwko dwóm rosyjskim statkom, podkreślając, że operacje morskie Ukrainy będą kontynuowane.

Według głowy państwa, wyłącznie przy użyciu ukraińskich dronów morskich siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz oddziały Sił Obronnych zniszczyły jedną z najnowszych korwet rosyjskiej marynarki wojennej oraz statek towarowy przewożący broń, co również utrudni Rosji podsycanie konfliktów i destabilizację w tym regionie.

Osobno Zełenski poinformował o udziale w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO rano 23 listopada, podkreślając szerokie poparcie parlamentarzystów i przywódców krajów partnerskich oraz zrozumienie, że Ukraina jest w stanie realnie wzmocnić Sojusz swoim doświadczeniem bojowym i technologiami. Prezydent podkreślił, że pod względem poziomu współpracy Ukraina jest już faktycznie zintegrowana z NATO i kontynuuje współpracę z partnerami nad skutecznym zapewnieniem gwarancji bezpieczeństwa dla państwa i obywateli.

Źródło: wieczorne przemówienie wideo prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w porcie w Bengazi.

Również w Libii 22 listopada morskie drony trafiły objęty sankcjami statek transportowy ASCALON, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i techniką dla „Korpusu Afrykańskiego” Federacji Rosyjskiej.

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