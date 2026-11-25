W ciągu ostatniej doby na froncie odnotowano 203 starcia bojowe. Siły obronne Ukrainy nadal powstrzymują ofensywę wojsk rosyjskich i zadają przeciwnikowi straty na różnych kierunkach.

Ostrzał artyleryjski dotknął miejscowości Łużki, Junakowka, Myropillia, Stara Huta i Studenok w obwodzie sumskim. Ponadto nalotom lotniczym zostały objęte okolice miejscowości Radkivka, Yastrubshchyna, Nova Sloboda, Luzhki i Katerynivka.

Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim

Najeźdźcy trzykrotnie zaatakowali w rejonach Bachiwka, Korenka i Mała Korczakówka.

Na kierunku południowo-słobożańskim

Ukraińskie oddziały odparły trzy ataki wroga. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w rejonach Małej Wołczej i Ochrimówki.

Na kierunku limanowskim

Ukraińscy obrońcy odparli 12 ataków w rejonach Platonówki, Grekówki, Nowojehorówki, Limanu, Zaricznego i Dibrowy.

Na kierunku słowiańskim

Najeźdźcy przeprowadzili siedem ataków w rejonach Jampola i Krywej Łuki.

Na kierunku Kostiantynów

Odnotowano 16 ataków. Okupanci prowadzili działania szturmowe w rejonach Kostiantynówki, Nowopawłówki, Długiej Balki, a także w kierunku Mykołajpola.

Na kierunku Pokrowskim

Ukraińscy obrońcy powstrzymali 28 ataków. Wróg atakował w rejonach Serhiiwki, Molodetskiego i Nowopawłówki, a także przeprowadzał szturmy w kierunku Kucherowego Jaru, Hruzki, Stepów, Czernihówki, Krasnopodillia, Nowogryszynego, Mirnego i Kamianki.

Na kierunku Huliaipole

Odparto 11 ataków najeźdźców w rejonach Nowego Zaporoża, Zlagody, Wożdzywki, Równego, Kopanów, Werchniej Tersy, Nowoseliwki i Huliaipila.

Źródło: Sztab Generalny

Na froncie w ciągu doby doszło do 184 walk, najgoręcej było na kierunku Pokrowskim — Sztab Generalny.

Armia Federacji Rosyjskiej, według stanu na wtorek, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat od początku wojny na pełną skalę: od początku 2026 r. wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz — wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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