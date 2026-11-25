Rano 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na autobus liniowy na trasie w pobliżu wsi Fedorówka w rejonie Czugujowskim. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, są też ranni – poinformował szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinięgubow.

„Wróg za pomocą drona zaatakował autobus liniowy na trasie w pobliżu wsi Fedorówka w rejonie Czugujowskim. W wyniku ataku zginęła jedna osoba. Składamy kondolencje rodzinom i bliskim” – czytamy w komunikacie.

Według danych władz w wyniku ataku rannych zostało siedem osób. Lekarze udzielają im wszelkiej niezbędnej pomocy.

Źródło: Oleg Synehubow

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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