Россияне атаковали маршрутку в Харьковской области, есть погибший и пострадавшие
Утром 25 ноября российские войска нанесли удар по маршрутному автобусу на трассе вблизи села Федоровка Чугуевского района. В результате атаки один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
«Враг нанес удар дроном по маршрутному автобусу на трассе возле с. Федоровка Чугуевского района. В результате вражеского удара один человек погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
По данным властей, в результате атаки пострадали семь человек. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Источник: Олег Синегубов
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