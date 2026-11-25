Утром 25 ноября российские войска нанесли удар по маршрутному автобусу на трассе вблизи села Федоровка Чугуевского района. В результате атаки один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«Враг нанес удар дроном по маршрутному автобусу на трассе возле с. Федоровка Чугуевского района. В результате вражеского удара один человек погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

По данным властей, в результате атаки пострадали семь человек. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Источник: Олег Синегубов

24 ноября российские оккупанты атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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