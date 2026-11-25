По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2 091 российского оккупанта.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 ноября потеряла:

личного состава – около 1 643 580 (+2 091) человек;

танков – 12 507 (+14);

боевых бронированных машин – 25 974 (+22);

артиллерийских систем – 52 801 (+15);

РСЗО – 2 301 (+0);

средств ПВО – 1 769 (+0);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 3 220 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 013 (+597);

крылатых ракет – 5 278 (+0);

кораблей/катеров – 36 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 179 599 (+515);

специальной техники – 4 937 (+5).

Источник: Генштаб

На фронте за сутки произошло 184 боя, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении — Генштаб.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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