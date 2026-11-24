24 ноября на фронте произошло 184 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими войсками. Больше всего атак противник совершил на Покровском направлении — там украинские военные отразили 27 штурмов. Всего за сутки российская армия нанесла 49 авиаударов, сбросила 152 управляемые авиабомбы и задействовала более 2,6 тысячи дронов-камикадзе.

С начала суток российские войска также осуществили 1120 обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны. На нескольких участках фронта бои продолжались и на момент публикации сводки.

Где российская армия пыталась наступать

На Северо-Слобожанском направлении противник трижды атаковал украинские позиции. Бои произошли вблизи Бачевска, Кореньки и Малой Корчаковки.

На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды пытались продвинуться в районе Охримовки. Обе попытки оказались тщетными.

На Лиманском направлении зафиксировали девять боевых столкновений. Российские войска атаковали в районах Платоновки, Грековки, Новоегоровки, Лимана, Заречного и Дибровы. Два боя на этом участке еще продолжались.

На Славянском направлении произошло семь столкновений вблизи Ямполя и Кривой Луки. Еще два боя не завершились.

На Константиновском направлении российские войска 12 раз атаковали в районах Константиновки, Новоплатоновки и Николайполя. Три столкновения продолжались по состоянию на вечер.

На Покровском направлении отразили 27 атак

Больше всего российских штурмов зафиксировали на Покровском направлении. Украинские военные остановили 27 попыток противника продвинуться вперёд. Оккупанты атаковали вблизи Кучерового Яра, Грузкого, Степей, Черниговки, Краснополья, Новогришиного, Мирного, Каменки, Сергиевки, Молодецкого и Новопавловки.

По предварительным подсчетам Генштаба, за сутки на этом участке российская армия потеряла 58 военнослужащих убитыми и еще 15 — ранеными. Также украинские защитники уничтожили:

10 единиц автомобильной техники;

две единицы специальной техники;

два пункта управления беспилотниками;

21 укрытие российских войск.

Еще 10 единиц автомобильной техники, четыре пункта управления БПЛА и 88 укрытий противника были повреждены. Кроме того, украинские военные уничтожили или подавили 115 российских беспилотников различных типов.

Бои на юге и других участках фронта

На Александровском направлении украинские защитники остановили две попытки россиян штурмовать позиции вблизи Воскресенки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты десять раз атаковали украинские позиции. Бои происходили вблизи Нового Запорожья, Злагоды, Воздвижевки, Ровно, Копанов, Верхней Терсы, Новоселовки и Гуляйпольского. Три столкновения на момент составления сводки еще продолжались.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили три попытки российских войск продвинуться вперед. Атаки происходили в районах Юрковки и Павловки.

На Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях российские войска наступательных действий не проводили. На других участках фронта существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 22:00 24 ноября.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военнослужащих, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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