Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 091 rosyjskich okupantów.

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 25 listopada, straciła:

personel – około 1 643 580 (+2 091) osób;

czołgów – 12 507 (+14);

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 974 (+22);

systemów artyleryjskich – 52 801 (+15);

systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału – 2 301 (+0);

środki obrony przeciwlotniczej – 1 769 (+0);

samolotów – 452 (+0);

śmigłowce – 356 (+0);

naziemnych systemów robotycznych – 3 220 (+3);

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 620 013 (+597);

pocisków skrzydłowych – 5 278 (+0);

okrętów/łodzi – 36 (+0);

łodzi podwodnych – 2 (+0);

pojazdy i cysterny – 179 599 (+515);

technika specjalistyczna – 4 937 (+5).

Źródło: Sztab Generalny

Na froncie w ciągu doby doszło do 184 walk, najgorętsze starcia miały miejsce na kierunku Pokrowskim — Sztab Generalny.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat od początku wojny na pełną skalę: od początku 2026 r. wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz — wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy poległych na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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