W wyniku ataku wroga w nocy z 24 na 25 listopada zginęła jedna osoba. Uszkodzeniu uległy również obiekty cywilne, w szczególności centrum handlowe „Epicentrum” oraz oddział „Nowa Poczta”.

Według sekretarza Rady Miejskiej Biała Cerkiew, Wołodymyra Wołkotrub, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę Biała Cerkiew. Tym razem atakowi poddano nie tylko obiekty infrastruktury krytycznej, ale także przedsiębiorstwa cywilne.

Wśród uszkodzonych obiektów władze lokalne wymieniły:

centrum handlowe „Epicentrum”;

placówki „Nowa Poczta”;

inne przedsiębiorstwa sektora cywilnego.

W wyniku ataku zginęła jedna osoba. Informacje na temat skali zniszczeń i innych skutków rosyjskiego ataku są obecnie weryfikowane.

Źródło: Gmina miejska w Biało-Cerkiew

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopilska w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjskie siły zbrojne celowo uderzyły dronem w samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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