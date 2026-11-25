W nocy z 24 na 25 listopada w okolicy kilku obiektów przemysłowych rozległy się wybuchy. Atakom uległy rafinerie w Nowokuibyszewsku i Syzranie, a także, prawdopodobnie, stacja pompowania ropy.

Według relacji lokalnych mieszkańców wybuchy rozległy się w okolicy Nowokuibyshevska. Celem ataku dronów była prawdopodobnie lokalna rafineria należąca do spółki „Rosnieft”.

Zakład działa od 1951 roku. Jego zdolność przerobowa wynosi 8,8 mln ton ropy naftowej rocznie. Zakład produkuje benzynę samochodową, olej napędowy i paliwo lotnicze, smary, bitum oraz inne produkty petrochemiczne.

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Kolejnym celem ataku stała się rafineria w Syzranie. Według informacji Exilenova+ drony zaatakowały zakład, a na nagraniu wideo z miejsca zdarzenia widać rozległy pożar w okolicy rafinerii.

Rafineria w Syzranie również należy do struktury „Rosniefti”. Jej moce produkcyjne wynoszą około 8,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Zakład produkuje paliwo samochodowe i lotnicze, olej napędowy, bitum oraz inne produkty naftowe. Zakład rozpoczął produkcję już w 1942 roku.

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Oprócz dwóch rafinerii celem ataku stała się prawdopodobnie stacja produkcyjno-dyspozytorska „Samara” w pobliżu miejscowości Prosvet. Informację tę podały również kanały monitorujące.

Stacja należy do sieci rosyjskiej spółki „Transnaft” i stanowi część infrastruktury transportu ropy naftowej. Obiekty tego typu zapewniają przyjmowanie, magazynowanie i przesyłanie ropy naftowej rurociągami magistralnymi.

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W nocy z 22 na 23 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji w Baszkirii oraz rafinerii Lukoil w Permie.

Również w nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowoszachtinsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

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