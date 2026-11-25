В ночь на 25 ноября раздались взрывы в районе нескольких промышленных объектов. Под ударом оказались Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, а также, предположительно, нефтеперекачивающая станция.

По сообщениям местных жителей, взрывы раздавались в районе Новокуйбышевска. Целью беспилотников, по всей видимости, стал местный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании «Роснефть».

Предприятие работает с 1951 года. Его мощность первичной переработки составляет 8,8 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы, битум и другую нефтехимическую продукцию.

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Еще одним объектом атаки стал Сизранский нефтеперерабатывающий завод. По информации Exilenova+, беспилотники атаковали предприятие, а на видео с места происшествия виден масштабный пожар в районе НПЗ.

Сизранский завод также входит в структуру «Роснафты». Его мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильное и авиационное топливо, дизель, битум и другие нефтепродукты. Завод начал выпуск продукции ещё в 1942 году.

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Помимо двух НПЗ, под ударом, вероятно, оказалась линейная производственно-диспетчерская станция «Самара» вблизи населенного пункта Просвет. Об этом также сообщили мониторинговые каналы.

Станция входит в систему российской компании «Транснафта» и является частью нефтяной транспортной инфраструктуры. Такие объекты обеспечивают приемку, хранение и перекачку сырой нефти по магистральным трубопроводам.

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В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтетранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойл в Перми.

Также в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

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