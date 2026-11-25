Россия атаковала Украину 112 дронами, ПВО сбила 88 беспилотников
В ночь на 25 ноября российские войска запустили по Украине 112 ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 88 целей, однако были зафиксированы попадания в 18 точках.
По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась в 18:00 24 ноября. Россия применила дроны типа «Шахед», в частности 66 реактивных, а также «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия».
Запуски осуществлялись с направлений Орла, Миллерово, Курска, Шаталова и Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского.
Отбиванием воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 88 вражеских БПЛА, в том числе 47 реактивных. В то же время зафиксированы попадания в 18 точках, а падение обломков сбитых беспилотников — ещё в 13.
В Воздушных силах подчеркнули, что на момент публикации сводки атака продолжалась, а в воздушном пространстве Украины оставались вражеские дроны.
В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.
В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.
Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.
В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.
В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.