В ночь на 25 ноября российские войска запустили по Украине 112 ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 88 целей, однако были зафиксированы попадания в 18 точках.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась в 18:00 24 ноября. Россия применила дроны типа «Шахед», в частности 66 реактивных, а также «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия».

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Миллерово, Курска, Шаталова и Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского.

Отбиванием воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 88 вражеских БПЛА, в том числе 47 реактивных. В то же время зафиксированы попадания в 18 точках, а падение обломков сбитых беспилотников — ещё в 13.

В Воздушных силах подчеркнули, что на момент публикации сводки атака продолжалась, а в воздушном пространстве Украины оставались вражеские дроны.