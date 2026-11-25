В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

«Сумская община. В результате попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль погиб 76-летний мужчина, ранен 38-летний мужчина. В больнице скончался 69-летний мужчина, получивший ранения и травмы 23 ноября в результате удара вражеского дрона в Середино-Будской общине. Кроме того, в медицинское учреждение обратились женщины в возрасте 60 и 68 лет, которые в тот день также получили травмы в результате ударов вражеских дронов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram в среду утром.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

Читай нас в