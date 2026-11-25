В результате вражеского удара в ночь на 25 ноября погиб один человек. Также были повреждены объекты гражданского бизнеса, в частности торговый центр «Эпицентр» и отделение «Новой почты».

По словам секретаря Белоцерковского городского совета Владимира Вовкотруба, российские войска атаковали инфраструктуру Белой Церкви. На этот раз под ударом оказались не только объекты критической инфраструктуры, но и предприятия гражданского сектора.

Среди поврежденных объектов местные власти назвали:

торговый центр «Эпицентр»;

объекты «Новой почты»;

другие предприятия гражданского сектора.

В результате атаки погиб один человек. Информация о масштабах разрушений и других последствиях российского удара уточняется.

Источник: Белоцерковская городская территориальная община

24 ноября российские оккупанты атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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