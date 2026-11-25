Россия атаковала Белую Церковь и убила человека; повреждены «Эпицентр» и «Новая почта»
В результате вражеского удара в ночь на 25 ноября погиб один человек. Также были повреждены объекты гражданского бизнеса, в частности торговый центр «Эпицентр» и отделение «Новой почты».
По словам секретаря Белоцерковского городского совета Владимира Вовкотруба, российские войска атаковали инфраструктуру Белой Церкви. На этот раз под ударом оказались не только объекты критической инфраструктуры, но и предприятия гражданского сектора.
Среди поврежденных объектов местные власти назвали:
- торговый центр «Эпицентр»;
- объекты «Новой почты»;
- другие предприятия гражданского сектора.
В результате атаки погиб один человек. Информация о масштабах разрушений и других последствиях российского удара уточняется.
Источник: Белоцерковская городская территориальная община
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