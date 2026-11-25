За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 203 боевых столкновения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск и наносить противнику потери на различных направлениях.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Лужки, Юнаковка, Мирополье, Старая Гута и Студенок Сумской области. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Радьковка, Яструбщина, Новая Слобода, Лужки и Катериновка.

На северо-слобожанском и курском направлениях

Захватчики трижды наносили удары в районах Бачевска, Кореньки и Малой Корчаковки.

На южно-слобожанском направлении

Украинские подразделения отразили три атаки противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Малой Вовчей и Охримовки.

На лиманском направлении

Украинские защитники отразили 12 атак в районах Платоновки, Грековки, Новоегоровки, Лимана, Заречного и Дибровы.

На славянском направлении

Захватчики совершили семь атак в районах Ямполя и Кривой Луки.

На константиновском направлении

Зафиксировано 16 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новопавловки, Долгой Балки, а также в направлении Николайполя.

На Покровском направлении

Украинские защитники отразили 28 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также осуществлял штурмы в направлениях Кучерового Яра, Грузского, Степей, Черниговки, Краснополья, Новогришиного, Мирного и Каменки.

На Гуляйпольском направлении

Отражено 11 атак захватчиков в районах Нового Запорожья, Злагоды, Воздвижевки, Ровно, Копанов, Верхней Терсы, Новоселовки и Гуляйпольского.

Источник: Генштаб

На фронте за сутки произошло 184 боя, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении — Генштаб.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военнослужащих, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Читай нас в