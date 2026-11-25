过去24小时内，前线共记录到203起交火事件。乌克兰国防军继续遏制俄军的进攻，并在多个方向给敌军造成损失。

苏梅州卢日基、尤纳基夫卡、米罗皮利亚、斯塔拉古塔和斯图德诺克等居民点遭到炮击。 此外，拉德基夫卡、亚斯特鲁布什奇纳、诺瓦斯洛博达、卢日基和卡捷琳诺夫卡等居民点周边地区也遭到了空袭。

在北斯洛博扎尼亚和库尔斯克方向

侵略者在巴奇夫斯卡、科伦卡和马洛伊·科尔恰基夫卡地区发动了三次袭击。

在南斯洛博扎纳方向

乌克兰部队击退了敌军的三次进攻。占领者曾试图在小沃夫恰和奥赫里米夫卡地区推进。

在利曼方向

乌克兰守军在普拉托诺夫卡、格雷基夫卡、诺沃耶戈罗夫卡、利曼、扎里奇内和迪布罗瓦地区击退了12次进攻。

在斯拉夫方向

侵略者在亚姆波尔和克里瓦卢卡地区发动了七次进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向

共记录到16次进攻。占领军在科斯蒂安蒂诺夫卡、新帕夫洛夫卡、多夫戈亚·巴尔卡地区以及尼古拉皮利方向发动了突击行动。

在波克罗夫斯克方向

乌克兰守军击退了28次进攻。 敌军在谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨基和新帕夫洛夫卡地区发动了攻击，并在库切罗沃亚尔、格鲁兹基、斯特皮夫、切尔尼戈夫卡、克拉斯诺波迪利亚、新格里希诺、米尔内和卡缅卡方向实施了强攻。

在古利亚皮尔方向

在诺沃扎波罗热、兹拉戈达、沃兹德维日夫卡、里夫诺、科帕尼夫、弗赫尼亚·特尔西、诺沃塞利夫卡及古利亚皮尔斯基地区，成功击退了侵略者的11次进攻。

来源：总参谋部

前线过去24小时内共发生184次交火，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈——总参谋部。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度伤亡新低： 自2026年初以来，其伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，平均每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门共登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

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