第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局局长亚历山大·甘扎表示，无人机袭击导致一人受伤。此外，部分基础设施、一栋私人住宅及多辆汽车遭到损毁。

“第聂伯市的基础设施和一辆汽车遭到破坏。一名42岁的男子受伤，目前正在接受门诊治疗。在克里沃罗日地区的泽列诺多尔斯克社区，敌军瞄准了基础设施。 在尼科波尔区，区中心以及马尔加内茨卡、波克罗夫斯卡、米里夫斯卡和切尔沃诺格里戈里夫斯卡社区均遭受袭击。一处私人住宅和一辆汽车被损毁，”他于周三上午在Telegram上写道。

由于俄罗斯无人机在苏梅州和塞雷迪诺-布德斯克社区的袭击，两人死亡，另有三人受伤。乌克兰国家警察于11月25日通报了这一情况。

由于俄罗斯炮击导致能源基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入断电状态。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月24日，俄罗斯占领军使用Shahed型喷气式无人机袭击了沃伦州科韦尔社区。其中一架无人机击中了一家企业的厂区。

11月23日，在苏姆州克拉斯诺皮尔社区，俄军用无人机精准打击了一辆运送面包和食品的汽车。袭击后引发了火灾。

11月23日星期一，位于基辅市中心的喀尔巴阡山风味牛排馆瓦特拉因俄罗斯炮击而受损。

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