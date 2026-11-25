В результате ударов БПЛА один человек получил ранения. Также были повреждены объекты инфраструктуры, частный дом и автомобили, сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

«В Днепре повреждены инфраструктура и автомобиль. Пострадал 42-летний мужчина. Он проходит амбулаторное лечение. В Зеленодольской общине на Криворожье противник наносил удары по инфраструктуре. В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригоровская общины. Разрушены частный дом и автомобиль», — написал он в Telegram в среду утром.

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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