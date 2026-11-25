据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了2 091名俄罗斯占领军。

截至11月25日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 643 580人（+2 091人）；

坦克——12 507辆（+14）；

装甲战斗车——25 974辆（+22）；

火炮系统——52 801门（+15）；

多管火箭炮系统——2 301（+0）；

防空武器——1 769（+0）；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 220 (+3)；

作战-战术级无人机——620 013架（+597）；

巡航导弹——5 278 (+0)；

舰船/快艇——36艘（+0）；

潜艇——2艘（+0）；

汽车及油罐车——179 599 (+515)；

特种装备——4 937 (+5)。

来源：总参谋部

前线过去24小时内共发生184场战斗，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈——总参谋部。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，其伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记在案的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

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