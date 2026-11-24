在俄罗斯乌德穆尔特共和国，“沃特金斯基工厂”的电镀冲压车间已被彻底拆除，该车间于2026年2月20日夜至21日凌晨遭乌克兰FP-5型“火烈鸟”巡航导弹打击。

监测电报频道Exilenova+发布的卫星图像显示，原生产厂房所在地现已清理出一片空地。

“沃特金斯基工厂”股份公司是俄罗斯导弹制造业的关键企业之一，主要生产用于“伊斯坎德尔-M”导弹系统的9M723弹道导弹、中程“奥列什尼克”导弹， X-59M2和X-59M2A航空巡航导弹的发动机和燃气发生器， 以及用于俄罗斯联邦战略核力量的“托波尔”、“托波尔-M”、RS-24“亚尔斯”和R-30“布拉瓦”洲际弹道导弹。 除国防订单外，该厂还生产用于石油天然气和核工业的设备。

来源：Telegram频道Exilenova+。

2月21日夜间，乌克兰武装部队导弹部队和炮兵部队对敌方军工复合体及后勤体系的重要目标实施了打击。 特别是，通过使用FP-5“火烈鸟”巡航导弹，击中了位于沃特金斯克市（俄罗斯乌德穆尔特共和国）的军工企业“沃特金斯克工厂”。 该设施区域内已确认发生火灾，具体打击效果正在核实中。

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