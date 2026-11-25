11月24日深夜，俄军向乌克兰发射了112架各类型攻击型无人机。防空部队击落并压制了88个目标，但仍有18处地点遭到袭击。

据乌克兰武装部队空军消息，此次袭击于11月24日18:00开始。 俄罗斯使用了“沙希德”型无人机，其中包括66架喷气式无人机，以及“赫伯”型和“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

无人机从俄罗斯境内的奥尔拉、米列罗沃、库尔斯克、沙塔洛沃和普里莫尔斯科-阿赫塔尔斯克方向，以及被临时占领的顿涅茨克和格瓦尔迪斯基方向发射。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统部队以及机动火力小组共同参与了此次空袭的拦截行动。

截至08:00，防空部队已击落88架敌方无人机，其中包括47架喷气式无人机。 与此同时，记录到18处地点遭到击中，另有13处地点发现了被击落无人机坠落的残骸。

空军强调，截至通报发布时，袭击仍在持续，乌克兰领空内仍有敌方无人机盘旋。