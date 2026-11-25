Росія атакувала Україну 112 дронами, ППО знешкодила 88 безпілотників
У ніч проти 25 листопада російські війська запустили по Україні 112 ударних безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 88 цілей, однак зафіксовано влучання на 18 локаціях.
За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 24 листопада. Росія застосувала дрони типу «Шахед», зокрема 66 реактивних, а також «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія».
Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Міллерового, Курська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського.
Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 88 ворожих БпЛА, серед яких 47 реактивних. Водночас зафіксовано влучання на 18 локаціях, а падіння уламків збитих безпілотників — ще на 13.
У Повітряних силах наголосили, що на момент оприлюднення зведення атака тривала, а в повітряному просторі України залишалися ворожі дрони.
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