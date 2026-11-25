W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 112 dronów bojowych różnych typów. Siły obrony powietrznej zestrzeliły i zneutralizowały 88 celów, jednak odnotowano trafienia w 18 lokalizacjach.

Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy atak rozpoczął się o godz. 18:00 24 listopada. Rosja wykorzystała drony typu „Shahed”, w tym 66 dronów odrzutowych, a także „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

Wystrzelenia miały miejsce z kierunków Orła, Millerowa, Kurska, Shatalowa i Primorsko-Achtaarska na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także z tymczasowo okupowanych Doniecka i Gwardijskiego.

Odparciem ataku powietrznego zajęły się siły lotnicze, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemów bezzałogowych, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

O godz. 08:00 obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 88 wrogich bezzałogowych statków powietrznych, w tym 47 odrzutowych. Jednocześnie odnotowano trafienia w 18 lokalizacjach, a upadki szczątków zestrzelonych dronów – w kolejnych 13.

Siły Powietrzne podkreśliły, że w momencie opublikowania raportu atak trwał, a w przestrzeni powietrznej Ukrainy nadal znajdowały się wrogie drony.