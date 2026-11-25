Rosja zaatakowała Ukrainę 112 dronami, a obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 88 bezzałogowych statków powietrznych
W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 112 dronów bojowych różnych typów. Siły obrony powietrznej zestrzeliły i zneutralizowały 88 celów, jednak odnotowano trafienia w 18 lokalizacjach.
Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy atak rozpoczął się o godz. 18:00 24 listopada. Rosja wykorzystała drony typu „Shahed”, w tym 66 dronów odrzutowych, a także „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.
Wystrzelenia miały miejsce z kierunków Orła, Millerowa, Kurska, Shatalowa i Primorsko-Achtaarska na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także z tymczasowo okupowanych Doniecka i Gwardijskiego.
Odparciem ataku powietrznego zajęły się siły lotnicze, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemów bezzałogowych, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.
O godz. 08:00 obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 88 wrogich bezzałogowych statków powietrznych, w tym 47 odrzutowych. Jednocześnie odnotowano trafienia w 18 lokalizacjach, a upadki szczątków zestrzelonych dronów – w kolejnych 13.
Siły Powietrzne podkreśliły, że w momencie opublikowania raportu atak trwał, a w przestrzeni powietrznej Ukrainy nadal znajdowały się wrogie drony.
W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a trzy kolejne odniosły rany. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.
W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.
24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.
W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.
W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.