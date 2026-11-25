В ночь на 25 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сизране Самарской области РФ. Момент удара запечатлели во время прямой трансляции блогера Андрея Арзаматова, известного под ником MrRissso.

Андрей Арзаматов — блогер из Самары, которого Росфинмониторинг внес в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Он известен розыгрышами россиян и российских военных, во время которых, представляясь правоохранителем или чиновником, пытается вывести собеседников на откровенные признания относительно войны против Украины. Кроме того, он организует собрания в поддержку украинских военных.

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Сизранский завод входит в структуру «Роснафты». Его мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильное и авиационное топливо, дизель, битум и другие нефтепродукты. Завод начал выпуск продукции еще в 1942 году.

В ночь на 25 ноября раздались взрывы в районе нескольких промышленных объектов. Под ударом оказались Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, а также, предположительно, нефтеперекачивающая станция.

В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтотранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойл в Перми.

Также в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

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