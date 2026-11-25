Утром 25 ноября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам и гражданскому предприятию в Житомирской области. Об атаке сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

«Под ударами вражеских беспилотников оказались объект энергетической инфраструктуры в Житомирском районе и гражданское предприятие в Коростенском районе», — говорится в сообщении.

Известно, что в результате вражеского удара пострадал человек.

В настоящее время его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь, отметил Бунечко.

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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