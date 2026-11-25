Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира одного из засекреченных подразделений Сил специальных операций. В Хмельницком задержали бывшего военнослужащего-контрактника, которого подозревают в подготовке покушения по заданию российской военной разведки.

По данным следствия, подозреваемый установил самодельное взрывное устройство в автомобильную дверцу и смонтировал её на кроссовер, который припарковал возле дома украинского офицера. Бомба содержала около полукилограмма пластида, металлические шарики, ролики из подшипников и свинцовые элементы.

По замыслу российской спецслужбы, агент должен был дистанционно взорвать автомобиль в тот момент, когда командир будет проходить мимо него. Для фиксации взрыва возле подъезда также разместили другую машину с видеорегистратором, к которому представители ГРУ РФ имели удаленный доступ. Отснятые материалы россияне планировали использовать для информационно-психологических операций.

В СБУ утверждают, что подозреваемого разоблачили заранее и задержали в нескольких метрах от места запланированного взрыва, когда он собирался активировать устройство.

Как установило расследование, мужчина — бывший контрактник из Харькова, уволившийся со службы в 2024 году по состоянию здоровья. По версии следствия, российские спецслужбы завербовали его через Telegram-каналы, где он искал быстрый заработок. Сначала агент получил задание собирать информацию о запасных командных пунктах и местах стоянки военной техники в Харькове, а впоследствии его направили в Хмельницкий для подготовки покушения.

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Для слежки за офицером фигурант арендовал квартиру недалеко от его дома и установил на балконе видеорегистратор. Так он отслеживал распорядок дня и маршруты передвижения военного. Взрывные дверцы агент забрал из тайника и установил их на автомобиль в арендованном гараже.

По информации СБУ, в случае убийства офицера российская сторона обещала подозреваемому эвакуацию в РФ через третьи страны и оформление российского гражданства. Во время обыска у него изъяли смартфон с анонимными чатами, которые, по данным следствия, использовались для связи с представителями ГРУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Он находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ.

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