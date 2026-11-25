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Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира одного із засекречених підрозділів Сил спеціальних операцій. У Хмельницькому затримали колишнього військовослужбовця-контрактника, якого підозрюють у підготовці замаху за завданням російської військової розвідки.

За даними слідства, підозрюваний встановив саморобний вибуховий пристрій в автомобільні дверцята та змонтував їх на кросовер, який припаркував біля будинку українського офіцера. Бомба містила близько пів кілограма пластиду, металеві кульки, ролики з підшипників і свинцеві елементи.

За задумом російської спецслужби, агент мав дистанційно підірвати автомобіль у момент, коли командир проходитиме повз нього. Для фіксації вибуху біля під'їзду також розмістили іншу машину з відеореєстратором, до якого представники ГРУ РФ мали віддалений доступ. Відзняті матеріали росіяни планували використати для інформаційно-психологічних операцій.

У СБУ стверджують, що підозрюваного викрили заздалегідь і затримали за кілька метрів від місця запланованого вибуху, коли він збирався активувати пристрій.

Як встановило розслідування, чоловік — колишній контрактник із Харкова, який звільнився зі служби у 2024 році за станом здоров'я. За версією слідства, російські спецслужби завербували його через Telegram-канали, де він шукав швидкий заробіток. Спочатку агент отримав завдання збирати інформацію про запасні командні пункти та місця паркування військової техніки в Харкові, а згодом його направили до Хмельницького для підготовки замаху.

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Для стеження за офіцером фігурант орендував квартиру неподалік його будинку та встановив на балконі відеореєстратор. Так він відстежував розпорядок дня і маршрути пересування військового. Вибухові дверцята агент забрав зі схрону, а встановив їх на автомобіль в орендованому гаражі.

За інформацією СБУ, у разі вбивства офіцера російська сторона обіцяла підозрюваному евакуацію до РФ через треті країни та оформлення російського громадянства. Під час обшуку в нього вилучили смартфон з анонімними чатами, які, за даними слідства, використовувалися для зв'язку з представниками ГРУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ.

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