Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zapobiegła zabójstwu na zlecenie dowódcy jednej z tajnych jednostek Sił Operacji Specjalnych. W Chmielnickim zatrzymano byłego żołnierza kontraktowego, którego podejrzewa się o przygotowywanie zamachu na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego.

Według danych śledztwa podejrzany umieścił domowej roboty ładunek wybuchowy w drzwiach samochodowych i zamontował je w crossoverze, który zaparkował w pobliżu domu ukraińskiego oficera. Bomba zawierała około pół kilograma plastiku, metalowe kulki, rolki z łożysk oraz elementy ołowiane.

Zgodnie z planem rosyjskich służb specjalnych agent miał zdalnie wysadzić samochód w momencie, gdy dowódca będzie przechodził obok niego. W celu zarejestrowania wybuchu przy wejściu do budynku ustawiono również inny samochód z kamerą rejestrującą, do której przedstawiciele GRU RF mieli zdalny dostęp. Rosjanie planowali wykorzystać nagrany materiał do operacji informacyjno-psychologicznych.

W SBU twierdzą, że podejrzanego zdemaskowano z wyprzedzeniem i zatrzymano kilka metrów od miejsca planowanego wybuchu, gdy zamierzał uruchomić urządzenie.

Jak ustalono w trakcie śledztwa, mężczyzna jest byłym żołnierzem kontraktowym z Charkowa, który w 2024 roku zwolnił się ze służby ze względów zdrowotnych. Według wersji śledczej rosyjskie służby specjalne zwerbowały go za pośrednictwem kanałów Telegramu, gdzie szukał szybkiego zarobku. Początkowo agent otrzymał zadanie zbierania informacji o zapasowych stanowiskach dowodzenia i miejscach postoju sprzętu wojskowego w Charkowie, a następnie został wysłany do Chmielnickiego w celu przygotowania zamachu.

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Aby śledzić oficera, podejrzany wynajął mieszkanie w pobliżu jego domu i zainstalował na balkonie kamerę monitorującą. W ten sposób śledził harmonogram dnia i trasy przemieszczania się wojskowego. Agent zabrał drzwi wybuchowe ze skrytki i zamontował je w samochodzie w wynajętym garażu.

Według informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), w przypadku zabójstwa oficera strona rosyjska obiecała podejrzanemu ewakuację do Federacji Rosyjskiej przez kraje trzecie oraz nadanie obywatelstwa rosyjskiego. Podczas przeszukania znaleziono u niego smartfon z anonimowymi czatami, które – według danych śledztwa – były wykorzystywane do komunikacji z przedstawicielami GRU.

Zatrzymanemu postawiono zarzut na podstawie części 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy – zdrada państwowa w warunkach stanu wojennego. Przebywa on w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. W przypadku udowodnienia winy grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności wraz z konfiskatą mienia.

Informację tę podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

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